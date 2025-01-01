Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 11
Folge 11: Nils - Der Mörder in mir

40 Min.Ab 12

Der Streifenpolizist Nils (29) steht auf der Bühne, hinter der Polizeipräsidentin, die er eigentlich beschützen soll. Gleich soll ihr ein Preis verliehen werden, doch bevor es dazu kommt, soll er sie töten. Denn andernfalls stirbt Nils' Partnerin Lene, in die er sich auch noch verliebt hat. Die Erpresser wissen über jeden Schritt von Nils Bescheid. Doch kann er es wirklich tun? Kann er ein Leben nehmen um ein anderes zu retten?

SAT.1 GOLD
