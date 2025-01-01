In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 20: Marie - Der falsche Vater
41 Min.Ab 12
Die Schülerin Marie (16) erfährt durch Zufall, dass ihre Eltern Dirk und Stefanie sie jahrelang angelogen haben. Denn Dirk ist nicht ihr leiblicher Vater. Als Marie herausfindet, dass Dirk ein falsches Spiel treibt, macht sie sich auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater. Als sie ihn endlich in einer Kleingartenanlage findet, wird sie zusammen mit ihm von gefährlichen Drogendealern gekidnappt. Was hat ihr Vater damit zu tun? Hätte sie die Vergangenheit ruhen lassen sollen?
