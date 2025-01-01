In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 6: Marlene - Der Morgen danach
42 Min.Ab 12
Das ehemalige Fotomodell Marlene (39) bekommt zum Geburtstag einen Abend mit einem Callboy geschenkt. Marlene erkennt in ihm ihre Jugendliebe James wieder. Doch am nächsten Tag wird James wegen Mordverdachts verhaftet. Marlene weiß, dass er unschuldig ist, da er zur Tatzeit mit ihr zusammen war. Sie kann ihm aber kein Alibi geben, ohne dass ihr Mann von der Nacht mit ihrem Ex erfährt. Marlene ermittelt auf eigene Faust und wird nun selbst zur Zielscheibe des wahren Mörders ...
