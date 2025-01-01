Dennis - Brüder in schlechter GesellschaftJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 13: Dennis - Brüder in schlechter Gesellschaft
40 Min.Ab 12
U-Bahn-Kontrolleur Dennis Ricken (27) und seine Verlobte, die Kindergärtnerin Karin, führen ein eher eintöniges Leben. Umso mehr bewundert Dennis seinen älteren Bruder Ben, der als Beamter beim BND immer die spannendsten Abenteuer erlebt. Als Ben von einem Betrunkenen angefahren wird, soll Dennis für seinen Bruder ein Geschäft abwickeln. Dennis sieht endlich seine Chance auf Action gekommen. Doch davon bekommt er sehr viel mehr, als er sich gewünscht hat ...
