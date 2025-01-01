Eva - Neue Liebe, neues Glück?Jetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 16: Eva - Neue Liebe, neues Glück?
40 Min.Ab 12
Dass ihr Mann Bernd (41) mit ihrer besten Freundin durchgebrannt ist, macht Eva (39) schwer zu schaffen. Die gedemütigte Ehefrau sucht kurzerhand Trost bei Johannes (37) - einer Internetbekanntschaft. Doch schnell häufen sich die Anzeichen: irgendwas stimmt ganz und gar nicht bei ihrem neuen Liebhaber. Dann macht Eva eine unheimliche Entdeckung und ihr Kampf ums Überleben beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick