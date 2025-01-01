In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 2: Nina - Albtraum Geiselnahme
43 Min.Ab 12
Nina (35) ist als Notärztin und alleinerziehende Mutter rund um die Uhr gefordert. Als ihre Tochter Leonie (16) in den Dunstkreis der Partydrogen-Szene gerät, will sie sich mehr um sie kümmern. Doch bei einer gemeinsamen Shoppingtour wird Nina von Tankstellenräubern als Geisel genommen. Die Gangster lassen sie frei, aber die Geiselnahme hat Spuren hinterlassen. Erst als sich Nina in Mark verliebt, kann sie das Erlebte vergessen. Doch wer ist Mark wirklich?
