In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 19: Anna - Ein Teddy voller Koks
39 Min.Ab 12
Die Ethnologie-Studentin Anna (26) lernt in der U-Bahn zufällig den sympathischen Fotografen Simon kennen. Es knistert zwischen beiden. Als Simon Anna darum bittet, auf seinen Teddy - angeblich ein Geburtstagsgeschenk für seinen Neffen - aufzupassen, zögert sie zunächst, lässt sich aber schließlich breitschlagen. Doch für ihr Vertrauen muss Anna bitter bezahlen. Anna wird klar, dass sie in großen Schwierigkeiten steckt. Wurde sie hereingelegt von Simon? Was ist im Teddy drin?
