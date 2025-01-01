In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 7: Chris - Auf der Flucht
40 Min.Ab 12
Nach einem Gefängnisaufenthalt hat Chris sich geschworen, nie wieder einen Raubüberfall zu begehen. Er will mit seiner schwangeren Freundin endlich ein neues Leben beginnen. Als Chris seinen Bruder davon abhalten will, ein Lagerhaus auszurauben, wird ein Wachmann erschossen. Kurz darauf findet die Polizei die Tatwaffe in Chris' Wohnung. Chris wird nun wegen Mordes gesucht. Um seine Unschuld zu beweisen muss er den wahren Täter finden, bevor die Polizei ihn verhaften kann...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick