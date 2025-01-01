Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

40 Min.Ab 12

Nach einem Gefängnisaufenthalt hat Chris sich geschworen, nie wieder einen Raubüberfall zu begehen. Er will mit seiner schwangeren Freundin endlich ein neues Leben beginnen. Als Chris seinen Bruder davon abhalten will, ein Lagerhaus auszurauben, wird ein Wachmann erschossen. Kurz darauf findet die Polizei die Tatwaffe in Chris' Wohnung. Chris wird nun wegen Mordes gesucht. Um seine Unschuld zu beweisen muss er den wahren Täter finden, bevor die Polizei ihn verhaften kann...

SAT.1 GOLD
