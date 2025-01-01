Zum Inhalt springenBarrierefrei
Greta - Mein Mann das Monster

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10
Folge 10: Greta - Mein Mann das Monster

41 Min.Ab 12

Jahrelang hat die Hausfrau Greta (39) unter den ständigen Affären ihres Mannes David gelitten. Doch dann wird der erfolgreiche Geschäftsmann beschuldigt, ein Zimmermädchen vergewaltigt zu haben. Greta will einfach nicht glauben, dass sie mit einem Monster verheiratet ist. Doch als Greta und David Opfer eines Mordanschlags werden, kann sie die Augen nicht länger vor der Wahrheit verschließen ...

