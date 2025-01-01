Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Janina - Wahnsinnig vor Angst

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 41
Janina - Wahnsinnig vor Angst

Janina - Wahnsinnig vor AngstJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 41: Janina - Wahnsinnig vor Angst

41 Min.Ab 12

Die Verkäuferin Janina (30) erwartet von ihrem Chef Rainer ein Kind. Als er ihr zur Abtreibung rät, will sie ihn verlassen. Gerade als sie ihre Kündigung auf Rainers Schreibtisch legt, erwischt sie einen Einbrecher auf frischer Tat. Janina kann sich wehren und der Täter wird gefasst. Sechs Jahre später: Janina und Rainer sind doch ein Paar geworden und haben eine gemeinsame Tochter, Elena. Doch die nun scheinbar heile Welt gerät aus den Fugen, als die kleine Elena entführt wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen