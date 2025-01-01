In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 41: Janina - Wahnsinnig vor Angst
41 Min.Ab 12
Die Verkäuferin Janina (30) erwartet von ihrem Chef Rainer ein Kind. Als er ihr zur Abtreibung rät, will sie ihn verlassen. Gerade als sie ihre Kündigung auf Rainers Schreibtisch legt, erwischt sie einen Einbrecher auf frischer Tat. Janina kann sich wehren und der Täter wird gefasst. Sechs Jahre später: Janina und Rainer sind doch ein Paar geworden und haben eine gemeinsame Tochter, Elena. Doch die nun scheinbar heile Welt gerät aus den Fugen, als die kleine Elena entführt wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick