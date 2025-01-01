Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Amelie - unter Verdacht

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 42
Amelie - unter Verdacht

41 Min.Ab 12

Die alleinerziehene Kellnerin Amelie (30) ist chronisch knapp bei Kasse und nimmt deswegen einen Job als Escort-Lady an. Doch ihr erster Auftrag endet im Fiasko: Der Geschäftsmann Alexander wird zudringlich, Amelie flüchtet aus seiner Villa und am nächsten Tag wird er ermordet aufgefunden. Amelie ist dringend tatverdächtig und wird festgenommen. Erst als ein zweiter Mord geschieht, wird den ermittelnden Kommissaren klar, dass hier jemand ein falsches Spiel mit Amelie treibt.

SAT.1 GOLD
