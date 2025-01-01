Sandra - Teuflische NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
Folge 45: Sandra - Teuflische Nachbarschaft
40 Min.Ab 12
Das glückliche Ehepaar Sandra (36) und Christian Winter (38) lebt zusammen in einer Doppelhaushälfte. Nach dem Tod von Sandras Eltern haben sie ihr Nachbarhaus an die türkische Familie Dogan vermietet. Leider stören die Dogans oft die Ruhe und daher kündigen die Winters ihnen. Als eine Serie von Einbrüchen beginnt, ist die Nachbarschaft davon überzeugt, dass die Brüder der Familie Dogan sich wegen der "Vertreibung" ihrer Familie rächen wollen.
