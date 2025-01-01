Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Sandra - Teuflische Nachbarschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 45
Sandra - Teuflische Nachbarschaft

Sandra - Teuflische NachbarschaftJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 45: Sandra - Teuflische Nachbarschaft

40 Min.Ab 12

Das glückliche Ehepaar Sandra (36) und Christian Winter (38) lebt zusammen in einer Doppelhaushälfte. Nach dem Tod von Sandras Eltern haben sie ihr Nachbarhaus an die türkische Familie Dogan vermietet. Leider stören die Dogans oft die Ruhe und daher kündigen die Winters ihnen. Als eine Serie von Einbrüchen beginnt, ist die Nachbarschaft davon überzeugt, dass die Brüder der Familie Dogan sich wegen der "Vertreibung" ihrer Familie rächen wollen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen