In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Mareike - Flucht in die Freiheit

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 51
Folge 51: Mareike - Flucht in die Freiheit

42 Min.Ab 12

Floristin Mareike (31) und ihr Mann Jürgen (38) führen nach außen hin eine perfekte Ehe. Doch in Wirklichkeit ist Jürgen ein sadistischer Pedant. Als er mal wieder handgreiflich wird, fasst Mareike den Entschluss zu fliehen. In einer anderen Stadt mit neuer Identität erhofft sie sich einen Neuanfang. Sie lernt mit Steffen (34) eine neue Liebe kennen und blüht in ihrem Beruf auf. Doch ihr junges Glück hält nicht lange, denn Jürgen ist ihr auf der Spur.

