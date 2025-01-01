Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 55
42 Min.Ab 12

Bei Jos (36) läuft gerade alles schief: Er ist im Begriff, das Umgangsrecht für seine Tochter zu verlieren und beruflich tritt er seit Jahren auf der Stelle. Wie ein rettender Engel taucht da der mysteriöse Hieronymus Mertens auf und will ihm seine größten drei Wünsche erfüllen. Tatsächlich behält Jos das Umgangsrecht und steigt beruflich auf. Doch dann fordert Hieronymus Mertens als Gegenzug einen Gefallen und Jos wird klar, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat.

SAT.1 GOLD
