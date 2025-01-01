Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 77
42 Min.Ab 12

Als der völlig ausgebrannte Taxifahrer Jens (46) eine Jacke mit 50.000 Euro auf dem Rücksitz seines Taxis entdeckt, sieht er darin die Chance, seinen Problemen ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Doch bald schon fordert der Eigentürmer sein Geld zurück. Der knallharte Clubbesitzer Joe (49) taucht im Leben von Jens und seiner 18-jähirgen Tochter Laura auf.

