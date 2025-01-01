Vanessa - Das gestohlene NummernschildJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 97: Vanessa - Das gestohlene Nummernschild
45 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Vanessa (42) hat Stress mit ihrem Sohn, deshalb meldet sie der Polizei nicht, dass das Nummernschild von ihrem Auto fehlt. Ein großer Fehler, denn ihr Autokennzeichen wurde bei einem Raub auf einen Juwelier gesehen und Vanessa hat kein Alibi. Als sie einem anderen Verdächtigen bis in seine Autowerkstatt folgt, gerät sie in Gefahr ...
