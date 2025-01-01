Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Seline - Getrennte Welten

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 30
Seline - Getrennte Welten

Seline - Getrennte WeltenJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 30: Seline - Getrennte Welten

45 Min.Ab 12

Seline (29) lebt in zwei Welten: Auf der einen Seite ihr traditionelles türkisches Elternhaus, auf der anderen Seite das moderne Deutschland. Nach einer OP verliebt sich Seline in den Chirugen Andreas, doch ihre Eltern wollen Seline in der Türkei zwangsverheiraten. Um sie ruhigzustellen, plant Seline eine Scheinehe mit dem Deutsch-Türken Rasim und gerät dadurch in Gefahr ...

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

