Aneurysma - Wenn die Bauchschlagader zu reißen droht!Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 10: Aneurysma - Wenn die Bauchschlagader zu reißen droht!
45 Min.Folge vom 08.04.2021Ab 12
Als Heinz Lindauer die Diagnose Krebs erhält, verändert sich sein Leben schlagartig. Mehrere Chemotherapien sollen seine Speiseröhre und Lunge von den Metastasen befreien. Ein Jahr später folgt dann ein weiterer Schicksalsschlag für den Münchner: Die Ärzte stellen ein Aneurysma fest, das zur tickenden Zeitbombe wird. Im Klinikum rechts der Isar wird ihm eine Stent-Prothese gelegt, die sein Leben retten soll. Und: Die Zecken krabbeln wieder - Experten schlagen Alarm!
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick