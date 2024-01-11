Startet das "Naturfreundehaus" dank Frank Rosins Hilfe durch?Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Startet das "Naturfreundehaus" dank Frank Rosins Hilfe durch?
46 Min.Folge vom 11.01.2024
Das Wirtsehepaar Schulz rief Frank Rosin zur Hilfe. Der verteilte die Aufgabenbereiche neu, gab kulinarische Nachhilfe – und hatte Ideen, um das „Naturfreundehaus“ winterfest zu machen. Wie läuft es jetzt in der kalten Jahreszeit? Das K1 Magazin hat die Wirte Lubica und Andreas Schulz noch einmal besucht.
