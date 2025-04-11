Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kopfüber ins Verderben

SAT.1Staffel 1Folge 129vom 11.04.2025
Folge 129: Kopfüber ins Verderben

45 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Das Klinikteam nimmt die Verletzten eines Bungeepaarsprungs unter ihre Fittiche: Während die Frau durch das Seil kurzzeitig stranguliert wurde und um ihre Sprechfähigkeit bangt, ist ihr Freund kaum ansprechbar und zeigt plötzlich Zuckungen an den Extremitäten. Und: Ein Mann verletzt sich im Fitnessstudio an der Schulter. Plötzlich steht seine Berufsfähigkeit auf dem Spiel. Und zu allem Unglück hat er noch Stress mit seiner Tochter.

