Klinik am Südring
Folge 153: Kirmesleiden
44 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Familiendrama auf der Kirmes: Ein Vater ist vor den Augen seines Sohnes vom fahrenden Karussell gesprungen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Ärzte kämpfen um sein Leben. Seine Frau ist geschockt: Warum ist ihr sonst so besonnener Mann überhaupt gesprungen? - Eine junge Frau bricht sich beim Volleyball beide Unterarme. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Wie kann es sein, dass die Knochen eines gesunden Teenagers bei einem normalen Volleyballspiel brechen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick