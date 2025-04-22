Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 153vom 22.04.2025
Folge 153: Kirmesleiden

44 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Familiendrama auf der Kirmes: Ein Vater ist vor den Augen seines Sohnes vom fahrenden Karussell gesprungen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Ärzte kämpfen um sein Leben. Seine Frau ist geschockt: Warum ist ihr sonst so besonnener Mann überhaupt gesprungen? - Eine junge Frau bricht sich beim Volleyball beide Unterarme. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Wie kann es sein, dass die Knochen eines gesunden Teenagers bei einem normalen Volleyballspiel brechen?

