Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Und es hat knack gemacht

SAT.1Staffel 1Folge 63vom 13.03.2025
Und es hat knack gemacht

Und es hat knack gemachtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 63: Und es hat knack gemacht

45 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Panisch kommt eine Frau mit ihrem Schwager in die Notaufnahme und fragt nach ihrem Verlobten: Er hat sich bei einem waghalsigen Sprung in seichtes Gewässer das Genick gebrochen! - Eine Frau kann nicht einmal im Krankenhaus zur Ruhe kommen, nachdem sie wegen eines Schwächeanfalls zur Beobachtung bleiben sollte. Ihr Kopf ist ständig bei ihrem Geschäft. Als sie sich übergibt und über starke Schmerzen in der Brust klagt, muss der Arzt sofort handeln: Sina schwebt in Lebensgefahr!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen