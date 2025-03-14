Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 67vom 14.03.2025
44 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12

Ein junger Mann ist beim Grillen ohnmächtig geworden und kommt mit Brandverletzungen in die Notaufnahme. Doch warum hat er so hohes Fieber? Und was hat ein Schwarzwald-Urlaub mit seinen Symptomen zu tun? - Ein 15-Jähriger wacht nachts mit starken Schmerzen im Fuß auf. Der Arzt stellt eine Entzündung fest, doch woher kommt sie? - Eine 68-jährige Patientin liegt nach einem Oberarmbruch auf die Chirurgie. Plötzlich wird sie aggressiv und rastet in ihrem Zimmer aus.

