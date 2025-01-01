Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Staffel 1Folge 77
44 Min.Ab 12

Ein Taxifahrer bringt seinen Passagier in die Klinik. Der Fahrgast hat versucht, sich während der Fahrt zu rasieren. Als die Nichte des sichtlich verwirrten Mannes in die Notaufnahme kommt, wird deutlich wie ernst die Lage ist. - Ein Mädchen mit Erdnussallergie erleidet einen anaphylaktischen Schock. Die Jugendliche weiß um ihre Allergie und auch ihre Mutter achtet darauf, dass das Mädchen keine Erdnüsse isst. Als die Ärzte herausfinden was passiert ist, sind sie sehr überrascht.

SAT.1
