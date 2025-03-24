Klinik am Südring
Folge 90: Mit der Brechstange
44 Min.Ab 12
Eine 21-Jährige hat sich den Daumen im Scharnier von Omas Klapprad geklemmt. Es steht ein Sehnenabriss im Raum, vielleicht wird die Friseurin nie wieder richtig greifen können und invalide bleiben! Für den Ernst der Lage ist die Patientin erstaunlich entspannt - warum? Und warum hat ihre flotte Oma so schlimme Rückenschmerzen? - Ein Mädchen mit Atemnot - hat die Kleine etwa Asthma? Als sie auch noch Bauchschmerzen entwickelt, kommen die Ärzte zu einer schrecklichen Diagnose.
