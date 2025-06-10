Klinik am Südring
Folge 12: Alt & knackig
44 Min.Ab 12
Eine besorgte Tochter bringt ihren Vater in die Klinik, weil sie befürchtet, dass ihm seine Kniegelenksprothese Beschwerden bereitet. - Ein verkleideter Mann wird in die Notaufnahme gebracht, nachdem er angefahren wurde. Wie kam es zum Unfall und warum trägt er ein Hasenkostüm? - Ein lesbisches Paar mit Kinderwunsch steht plötzlich kurz vorm Platzen ihres Traumes.
