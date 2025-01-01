Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 13
45 Min.Ab 12

Ein Schüler wird wegen lebensbedrohlichen Symptomen behandelt. Akribisch macht sich das Team der Klinik auf die Suche nach der richtigen Diagnose der rätselhaften Erkrankung. - Eine Schwangere wird mit heftigen Wehen von ihrem Mann ins Krankenhaus gebracht. Die werdende Mutter war aus Angst vor den Untersuchungen zuvor nicht ein einziges Mal beim Arzt. - Eine Frau verletzt sich beim Holzhacken am Fuß. Dahinter verbirgt sich eine dramatische Ursache

