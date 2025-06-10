Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 10
45 Min.Ab 12

Ein Mann wird nach dem Sturz von einer Straßenlaterne in die Klinik eingeliefert und ist kaum ansprechbar. Was hat den Sturz ausgelöst? - Nach einer Rangelei wird ein Maler auf der Intensivstation versorgt. Als seine schwangere Freundin von dem Streit erfährt, gerät auch ihr ungeborenes Kind in Gefahr. - Ein Teenager bringt seine verletzte Schwester in die Klinik, doch bei den Teenies handelt es sich gar nicht um Geschwister, sondern um ein Paar. Warum lügen sie?

