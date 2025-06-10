Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Dicki, der Daumendieb

SAT.1Staffel 3Folge 16
Dicki, der Daumendieb

Dicki, der DaumendiebJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 16: Dicki, der Daumendieb

45 Min.Ab 12

Bei einem Arbeitsunfall verliert eine Gärtnerin drei Finger. Zwei Finger wurden gefunden, doch der Daumen fehlt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Eine Taxifahrerin findet nachts am Straßenrand ein verletztes Kind im Schlafanzug. Der Junge wirkt verstört und will seinen Namen nicht verraten. Was ist mit ihm passiert? - Eine junge Frau hat schwere Verbrennungen, doch die Ursache gibt Rätsel auf. Und warum geht es ihrem kleinen Bruder plötzlich auch schlecht?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen