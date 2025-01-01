Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Sing my Song

SAT.1Staffel 3Folge 9
Sing my Song

Sing my SongJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 9: Sing my Song

45 Min.Ab 12

Ein Witwer hat aus unerfindlichen Gründen einen Verkehrsunfall gebaut. Als er plötzlich halluziniert, fragen sich die Ärzte woher die neurologischen Ausfälle kommen. - Eine Mutter hat seit dem Kaiserschnitt unerträgliche Schmerzen. Die Ursache ist trotz Untersuchungen nicht zu erkennen. Bildet sie sich alles ein? - Mitten im Umzug ins gemeinsame Nest, muss sich eine Frau einer Blinddarm-OP unterziehen. Plötzlich entwickelt sie Symptome, die sogar ihre Beziehung gefährden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen