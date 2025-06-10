Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 2
44 Min.Ab 12

Nach einem Hindernislauf wird ein schwerverletzter Teilnehmer in die Klinik gebracht. Plötzlich wird seine Trainingspartnerin selbst zum Notfall. - Verdacht auf eine schwere Schwangerschaftsvergiftung! Sollte sich der Verdacht erhärten, muss das Kind sofort geholt werden. - Zwei verletzte Schüler geben den Ärzten Rätsel auf. Warum leiden sie an einer Krankheit, die eigentlich nur Bergsteiger bekommen?

