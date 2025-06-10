Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Nesthäkchen erwünscht

SAT.1Staffel 3Folge 17
Nesthäkchen erwünscht

Nesthäkchen erwünschtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 17: Nesthäkchen erwünscht

45 Min.Ab 12

Eine Frau möchte unbedingt ihre Sterilisation rückgängig machen lassen. Was steckt hinter ihrem starken Kinderwunsch? - Ein junger Footballer kommt wegen andauernden Knieschmerzen in die Klinik. Bisher konnte jedoch niemand etwas finden. Können die Ärzte in der Klinik ihm helfen? - Eine Frau trainiert trotz heftiger Magenschmerzen weiter, um bei einem Kegelturnier zu gewinnen. Aber warum ist ihr der Sieg so wichtig?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen