Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der wütende Schwiegervater

SAT.1Staffel 3Folge 15
Der wütende Schwiegervater

Der wütende SchwiegervaterJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 15: Der wütende Schwiegervater

45 Min.Ab 12

Ein Mann wird mit einer Schnittverletzung in die Notaufnahme eingeliefert. Er behauptet, sich aus Versehen verletzt zu haben, doch die Ärzte bezweifeln das! - Eine Sozialarbeiterin wird zur Immunisierung in die Klinik gebracht. Plötzlich will sie zur Überraschung der Ärzte auf HIV getestet werden - ein Schock für ihren Freund. - Ein Koch-Azubi kommt mit Verbrühungen in die Klinik. Hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen