Klinik am Südring
Folge 15: Der wütende Schwiegervater
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird mit einer Schnittverletzung in die Notaufnahme eingeliefert. Er behauptet, sich aus Versehen verletzt zu haben, doch die Ärzte bezweifeln das! - Eine Sozialarbeiterin wird zur Immunisierung in die Klinik gebracht. Plötzlich will sie zur Überraschung der Ärzte auf HIV getestet werden - ein Schock für ihren Freund. - Ein Koch-Azubi kommt mit Verbrühungen in die Klinik. Hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt?
