Klinik am Südring

Arschbombe ins Nichts

SAT.1Staffel 3Folge 4
44 Min.Ab 12

Ein alkoholabstinenter Lehrer springt nach einem Klassentreffen scheinbar betrunken in einen leeren Pool. Was haben seine ehemaligen Schüler damit zu tun? Und: Nach einer Risikoschwangerschaft stehen eine Frau mittleren Alters Komplikationen bei der Geburt bevor. Wird ihr die erwachsene Tochter trotz eines langjährigen Streits zur Seite stehen? Außerdem: Ein Schüler leidet seit einiger Zeit immer wieder unter Kopfschmerzen. Liegt das etwa an seiner Vorliebe fürs Lesen?

