Klinik am Südring

Kleiner Schwimmer, große Sorgen

SAT.1Staffel 3Folge 6
Kleiner Schwimmer, große Sorgen

44 Min.Ab 12

Ein leidenschaftlicher Schwimmer klagt über Kopfschmerzen und Fieber. Sein ablehnendes Verhalten gibt den Ärzten Rätsel auf. Besteht ein Zusammenhang zu den Beschwerden? Und: Trotz heftiger Bauchschmerzen will ein Wiener Künstler unbedingt zu seiner Vernissage. Warum setzt er für die Ausstellung sein Leben aufs Spiel? Außerdem: Ein Mann will seine Tochter vom Baum retten und lässt sie fallen. Was löst seine wiederholten Schmerzattacken aus?

