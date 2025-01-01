Kleiner Schwimmer, große SorgenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 6: Kleiner Schwimmer, große Sorgen
44 Min.Ab 12
Ein leidenschaftlicher Schwimmer klagt über Kopfschmerzen und Fieber. Sein ablehnendes Verhalten gibt den Ärzten Rätsel auf. Besteht ein Zusammenhang zu den Beschwerden? Und: Trotz heftiger Bauchschmerzen will ein Wiener Künstler unbedingt zu seiner Vernissage. Warum setzt er für die Ausstellung sein Leben aufs Spiel? Außerdem: Ein Mann will seine Tochter vom Baum retten und lässt sie fallen. Was löst seine wiederholten Schmerzattacken aus?
