Klinik am Südring
Folge 102: Die üblichen Nebenwirkungen
44 Min.Ab 12
Nachdem eine Fahrlehrerin ein Mädchen angefahren hat, fällt ihr Atemalkoholtest positiv aus. Doch sie schwört, nichts getrunken zu haben. Wer hat Recht? Und: Ein Junge kommt mit Bauchweh und Husten auf die Kinderstation. Bald erkennen die Ärzte, dass seine Symptome keineswegs so harmlos sind, wie es zunächst scheint. Außerdem: Eine Cheerleaderin wird mit heftigen Schmerzen im Bein eingeliefert. Der Bruch muss operiert werden, doch da gibt es ein kleines Hindernis.
