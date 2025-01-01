Zum Inhalt springenBarrierefrei
Albträume sind Schäume

Eine Geburtstags-Schaumparty läuft gewaltig aus dem Ruder und die Spezialisten und die Ärzte der Klinik am Südring kämpfen gemeinsam um das Leben der Verletzten. Wer oder was hat den Schaum gefährlich werden lassen? Und: Eine junge Frau kommt mit starken Unterleibsschmerzen und einem besorgniserregenden Verdacht in die Klinik - außerdem hat sie ein Geheimnis. Außerdem: Eine Frau hat panische Angst vor der Narkose. Doch die Op ist unvermeidlich - oder?

