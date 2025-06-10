Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rauchbares Gift

SAT.1Staffel 3Folge 157
45 Min.Ab 12

Eine junge Schülerin wird plötzlich ohnmächtig. Hat sie die Epilepsie ihrer Mutter geerbt oder hat ihr neuer Bad-Boy-Freund etwas damit zu tun? Und: Das Pädiatrie-Team behandelt einen Teenager nach einem Quad-Unfall. Doch der Junge wird auffällig aggressiv. Außerdem: Eine Hochschwangere kommt mit starker Übelkeit und Schmerzen in die Klinik und wird von einer nett gemeinten Überraschung ihres Mannes negativ aufgewühlt ...

