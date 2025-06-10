Nicht ganz so fromme PilgerinnenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 162: Nicht ganz so fromme Pilgerinnen
44 Min.Ab 12
Zwei Schwestern kommen nach einem Unfall beim Pilgern in die Klinik. Die Ärzte trauen ihren Ohren kaum, als sie hören, warum die beiden pilgern wollten. Dann: Zwei Turmspringer mit ähnlichen Symptomen werden fast zeitgleich auf Station gebracht. Gibt es einen Zusammenhang? Außerdem: Eine werdende Mutter möchte die Geburt hinauszögern bis ihr Ehemann da ist. Kurz darauf taucht dieser tatsächlich auf - allerdings mit dem Rettungswagen und schwerverletzt ...
