Klinik am Südring
Folge 165: Das Leiden der jungen Lea
45 Min.Ab 12
Eine Frau sucht lieber den Rat ihrer Tante als den ihrer Mutter und entfacht so einen Familienstreit neu. Welche Sorgen hat sie nur? - Ein Mädchen verweigert eine dringend notwendige Untersuchung - der Grund dafür ist lebensverändernd. - Ein junger Mann steht vor den Scherben seines Lügenkonstrukts. Aber warum bloß hat er seine Beziehung und sogar sein Leben riskiert?
