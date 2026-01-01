Klinik am Südring
Folge 186: Auf den Zeh gefallen
22 Min.Ab 12
Eine junge Sportlerin hat sich beim Training verletzt. Was zuerst nach einer harmlosen Verletzung aussieht, nimmt eine überraschende Wendung. - Der Blinddarm eines Jungen steht kurz vor dem Durchbruch. Trotz erfolgreicher Entfernung kehren die Schmerzen nach kurzer Zeit ohne auffindbaren Grund zurück. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel.
