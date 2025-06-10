Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Voll auf die Bremse

SAT.1Staffel 3Folge 230
Voll auf die Bremse

Voll auf die BremseJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 230: Voll auf die Bremse

66 Min.Ab 12

Durch eine Vollbremsung mit dem Auto hat eine junge Frau ihren nicht angeschnallten Bruder verletzt. Sie will aber nicht sagen, was sie zur Vollbremsung veranlasst hat. Als ihr Bruder plötzlich in der Notaufnahme kollabiert, müssen die Ärzte sofort handeln. Und: Eine rüstige Rentnerin wird wegen ihres schlechten Allgemeinbefindens in der Klinik am Südring behandelt.

