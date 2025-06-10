Klinik am Südring
Folge 31: Gefährlicher Ritt
45 Min.Ab 12
Ein Teenager landet mit schweren Rippenverletzungen in der Notaufnahme. Angeblich ist das Mädchen aus dem Hochbett gefallen, doch den Ärzten kommen Zweifel. Dann: Ein geplanter Kaiserschnitt muss vorgezogen werden. Doch wo ist der Kindsvater? Und warum geht es der Patientin schlechter, als ihre Mutter auftaucht? Außerdem: Eine Mutter rastet im Reitstall aus und bricht einem Mann die Nase. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Was steckt hinter ihrem aggressiven Verhalten?
