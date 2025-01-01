Klinik am Südring
Folge 46: Mutterliebe
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird nach einem epileptischen Anfall in der Klinik behandelt. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Dann: Ein junger Vater wird seit Wochen von wechselnden Ärzten untersucht - ohne Ergebnis. Seine Frau fürchtet, dass seine Symptome nur eingebildet sind. Außerdem: Die Ärzte entdecken Fremdkörper im Darm eines kleinen Jungen. Der behauptet, diese nicht verspeist zu haben. Aber wie sind die Steinchen dorthin geraten?
