SAT.1Staffel 3Folge 46
44 Min.Ab 12

Eine Frau wird nach einem epileptischen Anfall in der Klinik behandelt. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Dann: Ein junger Vater wird seit Wochen von wechselnden Ärzten untersucht - ohne Ergebnis. Seine Frau fürchtet, dass seine Symptome nur eingebildet sind. Außerdem: Die Ärzte entdecken Fremdkörper im Darm eines kleinen Jungen. Der behauptet, diese nicht verspeist zu haben. Aber wie sind die Steinchen dorthin geraten?

