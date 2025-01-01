Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Verschlimmbesserung

SAT.1Staffel 3Folge 48
Verschlimmbesserung

VerschlimmbesserungJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 48: Verschlimmbesserung

45 Min.Ab 12

Ein Mann wird in der Notaufnahme aggressiv, weil er glaubt, dass seine Freundin schneller behandelt werden muss. Doch hinter seiner Aggression versteckt sich etwas Unerwartetes ... Dann: Ein Junge zeigt Vergiftungssymptome, nachdem der Vater auf ihn und seine große Schwester aufpassen sollte. Was ist passiert? Außerdem: Ein Mann gibt vor, seinen Bruder zur urologischen Behandlung zu begleiten. Dabei will er nur seiner Frau verheimlichen, was er am eigenen Hoden entdeckt hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen