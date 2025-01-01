Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 51
Folge 51: Bunte Eier

44 Min.Ab 12

Der Tripper eines Patienten entpuppt sich als Hodenentzündung ihres Partners - die dramatische Verschlechterung seines Gesundheitszustandes offenbart eine Lebenslüge. - Zwei pubertierende Brüder sind von einem Vordach gestürzt, von dem aus sie Sterne beobachten wollten. Das Klinikteam zweifelt aber an dieser Version. - Das chaotische Fußballspiel einer Damen-Mannschaft endet für zwei junge Spielerinnen im Krankenhaus. Und dann wird auch noch der Schiedsrichter zum Notfall.

