Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Zum Tanzen in den Keller

SAT.1Staffel 3Folge 59
Zum Tanzen in den Keller

Zum Tanzen in den KellerJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 59: Zum Tanzen in den Keller

45 Min.Ab 12

Zwei kleine Kinder werden mit Magenschmerzen in die Klinik gebracht. Hat ihre große Schwester beim Babysitten etwas falsch gemacht? Dann: Ein Ehemann belügt das Krankenhauspersonal. Doch was die Ärzte in seinem Gallengang finden, verschlägt allen die Sprache. Außerdem: Die intime Untersuchung einer Patientin wird zur Herausforderung, da ihre Schwägerin um jeden Preis dabei sein will. Und die dadurch verzögerte Untersuchung hat ihren Preis ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen