Klinik am Südring

Ich war noch niemals in Paris

SAT.1Staffel 3Folge 69
Ich war noch niemals in Paris

Klinik am Südring

Folge 69: Ich war noch niemals in Paris

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird bewusstlos an einem Baggersee gefunden. Doch ihren Eltern hat sie erzählt, dass sie auf Europareise geht. Was ist da los und warum? - Ein Teenager mit gebrochenem Arm verheimlicht den wahren Unfallhergang und setzt dadurch sein Leben aufs Spiel. - Eine junge Studentin wird von einem unachtsamen Passanten von ihrem Fahrrad gerissen und verletzt. Doch handelte der Mann wirklich fahrlässig?

