Klinik am Südring
Folge 86: Leben. Liebe. Leber.
44 Min.Ab 12
Eine Frau muss wegen Leberversagen zur Dialyse; ihre letzte Hoffnung ist eine Teilleberspende von ihren Geschwistern. Doch die Drei sind seit Jahren zerstritten. Auf einer Abi-Feier wird ein Pärchen mit Baseballschlägern brutal attackiert. Ist eine Fehde zwischen zwei Schulen das Motiv? Ein leidenschaftlicher Comic-Zeichner wird durch Schmerzen im Handgelenk an seiner Kunst gehindert - und droht neben seinem Hobby auch seinen Beruf nicht mehr ausüben zu können.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick